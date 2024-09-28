إعصار "هيلين" يتسبب في مصرع 49 شخصا بـ 5 ولايات أمريكية

ياسر رشاد - القاهرة - لقى 49 شخصا مصرعهم في خمس ولايات أمريكية بعد أن ضرب إعصار "هيلين" القوي الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة مخلفا طرقا ومنازل مغمورة بالمياه.

وذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم السبت أن العاصفة الاستوائية، التي وصلت مساء الخميس إلى اليابسة في منطقة "بيج بند" بولاية "فلوريدا" كإعصار من الفئة الرابعة محملا برياح بلغت سرعتها 140 ميلا في الساعة، تسببت في وفاة 49 شخصا بولايات "كارولينا الجنوبية" و"جورجيا" و"فلوريدا" و"كارولينا الشمالية" و"فرجينيا".

وأدت العاصفة أيضا إلى انقطاع التيار الكهربائي صباح اليوم السبت عن حوالي 3.3 مليون مستهلك في عدة ولايات بالجزء الشرقي من الولايات المتحدة من بينها "كارولينا الجنوبية" و"جورجيا" و"كارولينا الشمالية" و"فلوريدا" و"أوهايو"، إلى جانب تعطيل حركة السفر وخدمات التوصيل في عدد من الولايات.

وفي ولاية "تينيسي" الأمريكية، نفذت السلطات عملية انقاذ خطرة لعشرات المرضى والعاملين الصحيين العالقين فوق سطح مستشفى اجتاحتها مياه الفيضان التي نجمت عن هطول أمطار غزيرة جراء الإعصار.