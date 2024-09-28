شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعلن اغتيال حسن نصر الله والان نبدء بالتفاصيل

غارة جوية

الدمام - شريف احمد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميًا اليوم السبت تصفية حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله اللبناني.وقال المتحدث بلسان جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي في منشور على منصة إكس اليوم: "قضى جيش الدفاع أمس على المدعو حسن نصرالله زعيم تنظيم حزب الله وأحد مؤسسيه".وأضاف: "كما قضى جيش الدفاع على المدعو علي كركي قائد جبهة الجنوب في حزب الله الإرهابي وعدد آخر من القادة في حزب الله.وكان جيش الاحتلال أعلن مساء الجمعة عن تنفيذ "ضربة دقيقة" على المقر المركزي لحزب الله، الواقع تحت مبنى سكني في بيروت.وأضافت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية على موقعها الإليكترونى أن الغارة استهدفت حسن نصرالله في المقر المركزي للمنظمة في بيروت مساء الجمعة .وسادت حالة من الغموض والتضارب حول مصير حسن نصرالله بعد قصف الاحتلال للضاحية الجنوبية في بيروت.