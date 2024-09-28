أ.ف.ب. عن مصدر مقرب من حزب الله: الاتصال فُقِد بنصرالله منذ مساء الجمعة

اشار مصدر مقرب من حزب الله، لوكالة "فرانس برس"، الى أن "الاتصال فقد بأمين عام "حزب الله"، السيد حسن نصرالله منذ مساء الجمعة".

وأفاد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، للوكالة، بأن "الاتصال فقد بنصرالله منذ الجمعة"، لكنه لم يؤكد مقتله.