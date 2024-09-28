كنعاني: نتائج تقاعس المجتمع الدولي أمام جرائم الصهاينة ستنعكس على العالم قريبا

اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن "وحشية الصهيونية تهديد للعالم أجمع"، وحذر من أن "تأثير تقاعس العالم تجاه جرائم النظام الصهيوني المرعب والمتمرد، ستنعكس على العالم قريبا". وفي تصريح له، رأى انه "في ظل تقاعس الحكومات والهيئات الدولية خاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تجاه الجرائم البشعة وغير المسبوقة للنظام الصهيوني في فلسطين ولبنان، والدعم الكامل العسكري والسياسي والاقتصادي من الولايات المتحدة لهذا النظام المجرم، فإن دور الشعوب في دعم فلسطين ولبنان حاسم ومؤثر".

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