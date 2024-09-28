خارجية تركيا: مجلس الأمن الدولي لم يتمكن من ضمان تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بإسرائيل

اتهم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان "مجلس الأمن الدولي بأنه لم يتمكن من ضمان تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بإسرائيل، ولم يحظر إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل".

واشار الى أن "مجلس الأمن يتحمل المسؤولية الرئيسية عن ضمان السلام والأمن في العالم".

ونقلت صحيفة "الصباح" التركية عن تصريح فيدان قوله، "لسوء الحظ، لم يتمكن مجلس (الأمن الدولي) حتى الآن من ضمان تنفيذ قراراته من قبل إسرائيل. لا يوجد هناك حظر على إمدادات الأسلحة ولا تدابير قسرية".

وأضاف أنه يتم حاليا "دفع كل إجراءات القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي جانبا وتعصيب عيونها".