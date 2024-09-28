أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن التقديرات تشير إلى أن القيادي في "حزب الله" السيد هاشم صفي الدين لم يقتل في الهجوم الذي استهدف ضاحية بيروت الجنوبية أمس الجمعة.

كانت هذه تفاصيل خبر اذاعة الجيش الإسرائيلي: تل أبيب تستبعد مقتل القيادي بحزب الله هاشم صفي الدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.