أكد رئيس مستشفى الساحل فادي علامة لـ"الجديد"، "إخلاء مستشفيات الضاحية من الحالات الباردة هو ضمن خطة الطوارئ لوزارة الصحة للسماح بتحويل المستشفى إلى مستشفى ميداني، إتاحة بالمجال لاستقبال اصابات جديدة في حال حدوث طارئ".

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مستشفى الساحل: إخلاء مستشفيات الضاحية من الحالات الباردة هو ضمن خطة الطوارئ لاستقبال الاصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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