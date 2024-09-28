رئيس الأركان الإسرائيلي: تصفية نصرالله ليست نهاية القدرات والوسائل المتوفرة لدينا

أشار رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي إلى أن "تصفية أمين عام حزب الله حسن نصرالله ليست نهاية القدرات والوسائل المتوفرة لدينا"، لافتاً إلى أن "الرسالة واضحة سنصل إلى كل من يهدد مواطني إسرائيل".

وكان المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي إفيخاي أدرعي قد أعلن "تصفية" أمين عام "حزب الله" بشكل رسمي.

كما أعلن أنه "تم القضاء على علي كركي قائد جبهة الجنوب في "حزب الله" وعدد آخر من القادة في الحزب".

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي "سيواصل استهداف كل من يروج ويتورط في أعمال أرهابية ضد مواطني إسرائيل".