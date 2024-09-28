"النشرة": الطيران الاسرائيلي أغار مستهدفا بلدة الكفور - تول والنبطية وبريقع

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب، عن "ان الطيران الاسرائيلي أغار مستهدفا بلدة الكفور - تول"، مشيرا الى "غارة جديدة في منطقة النبطية، بالاضافة الى غارة ناحية بريقع".

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