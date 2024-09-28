أفادت مصادر وزارة الاشغال والنقل لقناة الـ"mtv" بان الجيش الاسرائيلي دخل على موجة برج مراقبة مطار بيروت، وحذر من هبوط طائرة إيرانية مدنية كانت متجهة إلى المطار، وإلا فسيلجأ الاسرائيلي إلى استعمال القوة.
وقد أوعز وزير الاشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية للمطار بالطلب إلى الطائرة عدم الهبوط وعدم دخول الاجواء اللبنانية.
كانت هذه تفاصيل خبر MTV: الجيش الاسرائيلي دخل على موجة برج مراقبة مطار بيروت وحذر من هبوط طائرة إيرانية مدنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.