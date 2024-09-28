إغتيال حسن نصر الله .. نتنياهو يعلّق : نضمن خلود إسرائيل

الشارقة - اميمة ياسر - تحدث رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لأول مرة علنا عن المزاعم بشأن مقتل الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله بغارة إسرائيلية على بيروت.

وجاء حديث نتنياهو خلال حفل استقبال يوم السبت، مع سفيره لدى الأمم المتحدة داني دانون والقنصل العام الإسرائيلي في الولايات المتحدة أوفير أكونيس.

وقال نتنياهو: "دون مبالغة.. ظن أعداؤنا أننا أوهن من بيت العنكبوت هكذا كان أحدهم يقول (إشارة إلى نصر الله)".

وأشار نتنياهو إلى أنه "لا توجد خيوط عنكبوت.. هناك أوتار فولاذية من الإرادة والقوة، نريد أن نضمن خلود إسرائيل ونحن ملتزمون بذلك".