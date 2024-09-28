يسرائيل هيوم: فرص نجاة نصر الله من القصف ضئيلة

الشارقة - اميمة ياسر - قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية إن التقديرات فى إسرائيل تشير إلى أن أمين عام حزب الله حسن نصر الله، كان فى المقر أثناء قصفه وأن احتمال نجاة الموجودين داخله منعدمة..

وأكد موقع أكسيوس نقلا عن مسئول إسرائيلى رفيع إن هناك مؤشرات على أن نصر الله كان فى موقع الهجوم وأن فرص خروجه حيا ضئيلة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسئول إسرائيلى، إن عواقب قصف المقر المركزى لحزب الله ومحاولة استهداف حسن نصر الله خطوة قد تؤدى إلى حرب إقليمية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام فى لبنان الجمعة أن طائرات إسرائيلية شنّت سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، وأكدت أن الغارة الإسرائيلية دمرت 4 مبان فى الضاحية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط شهيدين وإصابة 76 كحصيلة أولية للهجوم.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى استهداف القيادة المركزية لـ "حزب الله"، مؤكدا أن هدف القصف كان اغتيال عدد من قادة حزب الله بينهم الأمين العام حسن نصر الله.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى دانيال هاجارى، أن الضربة كانت موجهة واستطاعت تدمير المقر بالكامل.