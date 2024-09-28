نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن كبار قادة "حزب الله" استهدفوا بالغارات التي استهدفت الضاحية الجنوبية أمس الجمعة، وأكد أنه من السابق لأوانه القول إن الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله قد قتل.

كانت هذه تفاصيل خبر رويترز عن مسؤول إسرائيلي كبير: من السابق لأوانه القول إن نصر الله قد قتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.