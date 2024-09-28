"النشرة": الطيران الحربي الاسرائيلي استهدف أطراف بلدة الزرارية ومجدل سلم بأتجاه وادي السلوقي

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب، بأن "الطيران الحربي الاسرائيلي اغار مستهدفا أطراف بلدة الزرارية ومجدل سلم بأتجاه وادي السلوقي، كما اغار مستهدفاً بلدة تبنين ومعلومات تشير الى وقوع اصابات".

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