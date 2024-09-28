مختار بلدة كفردبيان ينفي ما أُشيع عن غارة اسرائيلية على بلدة فقرا

نفى مختار بلدة كفردبيان وسيم مهنا ما أُشيع عن غارة اسرائيلية على بلدة فقرا. وفي تصريح له، أوضح مهنا، انه "لدى مرور الطيران الاسرائيلي سقط منه جسم معدنيّ صغير وارتطم بالجبل بين فقرا وكفردبيان".

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