4 غارات إسرائيلية على بلدة شبعا في جنوب لبنان

أفادت معلومات صحافية عن تنفيذ الطيران الحربي الإسرائيلي 4 غارات على بلدة شبعا في جنوب لبنان. وكانت قناة "الجزيرة" قد أشار، قبل بعض الوقت، إلى قصف مدفعي إسرائيلي على محيط البلدة.

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