اذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش لم يتوقف عن مهاجمة لبنان ويسعى لاستغلال الوقت وتقويض قدرات حزب الله

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن لم يتوقف عن مهاجمة لبنان ويسعى لاستغلال الوقت وتقويض قدرات "حزب الله"، مشيرة إلى أن سلاح الجو ينفذ غارات في منطقة بعلبك والبقاع وجبل لبنان.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية قد أشارت إلى أن حركة المرور العسكرية ازدادت على الطرق السريعة إلى شمال إسرائيل وقرب الحدود مع لبنان، لافتة إلى أن القوات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية تقول إنها مستعدة لغزو بري.