الأبيض: نحوّل بعض المرضى الى مستشفيات أخرى لتلقي العلاج ونطلب التواصل معنا عبر الخط الساخن 1787 لتلبية النداءات

افاد وزير الصحة فراس الابيض للـ LBCI، بأننا "نحوّل بعض المرضى الى مستشفيات أخرى لتلقي العلاج المناسب ونطلب التواصل معنا عبر الخط الساخن 1787 لتلبية النداءات الطارئة".

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