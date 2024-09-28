الصين تعلن عن «خطة» لإيجاد تسوية سياسية لأزمة أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - بكين، كييف، موسكو (وكالات)

أعلنت الصين أمس، عن خطة لإنشاء منصة «أصدقاء السلام للأزمة الأوكرانية» بالتعاون مع البرازيل ودول جنوب العالم الأخرى في المستقبل القريب لإيجاد تسوية سياسية للصراع الروسي - الأوكراني الذي اندلع فبراير 2022.

وجاء ذلك في تصريح أدلى به المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحفي تعليقاً على مخرجات اللقاء الذي جمع بين وزير الخارجية الصيني وانغ يي والمستشار الخاص للرئيس البرازيلي سيلسو أموريم في نيويورك على هامش الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح لين جيان أن «أصدقاء السلام» ليست مجموعة مغلقة بل منصة مفتوحة تسعى إلى إجراء حوار شامل بدلاً من المنافسة أو المواجهة، مضيفاً أنها تهدف إلى «إصدار صوت عقلاني وموضوعي ولعب دور بناء في التوصل إلى حل سياسي للقضية الأوكرانية».

وأشار إلى أن بكين والبرازيل قد اقترحتا مبادرة مشتركة مكونة من 6 نقاط في وقت سابق، مؤكداً أن المبادرة التي تدعو إلى التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية لقيت تجاوباً إيجابياً من المجتمع الدولي.

وعلى صعيد متصل، أكد الوزير الصيني خلال لقائه نظيره الأوكراني أندريه سيبيغا الأربعاء، أن بلاده تدعو دائماً إلى حل الصراع سلمياً، نافياً انخراط بكين في المواجهة الجيوسياسية أو سعيها إلى المصالح الخاصة.

وفي سياق آخر، قال وزير المالية الأوكراني سيرهى مارتشينكو، أمس، إن زيادات الضرائب التي تناقش حالياً في البرلمان الأوكراني ضرورية إذا كانت أوكرانيا تريد صد الهجوم الروسي.

وأوضح الوزير، خلال فعالية أقيمت في العاصمة الأوكرانية، أن «قرار زيادة الضرائب في أوكرانيا خطوة ضرورية، ومن شأن هذا القرار أن يؤثر على قطاع الأعمال، لكن الخيارات الأخرى استنفدت تقريباً».

وأكد مارتشينكو أن أوكرانيا لم تعد قادرة على تمويل النفقات الجديدة عن طريق إصدار سندات محلية، لأن هذه الإيرادات تكفي فقط لخدمة ديون السندات القديمة.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية «أوكرينفورم» عن مارتشينكو قوله إن المساعدات المالية الأجنبية، باتت غير مؤكدة بشكل متزايد، ففي الربع الأول من 2024، تلقت أوكرانيا نحو 10% فقط من المساعدات الخارجية التي تحتاجها.

ولا تزال كييف تعتمد على القروض الأجنبية وأموال المساعدات لدعم المجهود الحربي وغيره من الإنفاق الأساسي.