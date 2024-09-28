أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن صفارات الإنذار تدوي في المستوطنات الواقعة شرق تل أبيب. بدورها، أشارت ذاعة الجيش الإسرائيلي إلى قصف صاروخي من لبنان يستهدف مستوطنات الضفة الغربية لأول مرة بعد الإعتداء على الضاحية الجنوبية أمس.

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