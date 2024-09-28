طائرة نتانياهو أقلعت من نيويورك عائدة إلى تل أبيب

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رحلة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، على متن طائرة "كيناف تسيون"، أقلعت من نيويورك عائدة إلى إسرائيل، وذلك في ختام مشاركة نتانياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضحت أن ذلك يأتي بعد تقديم موعد الرحلة بسبب التطورات على الساحة الشمالية، موضحة أن كان من المقرر أن تغادر الرحلة الساعة الثالثة (بتوقيت إسرائيل)، لكنها تأخرت عدة ساعات.