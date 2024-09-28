جمعية "من حقّي الحياة" بدأت سلسلة مساعداتها الخاصّة بالنازحين إلى جبيل والقضاء

بدأت جمعية "من حقّي الحياة" سلسلة مساعداتها الخاصّة بالنازحين إلى جبيل والقضاء، توزّعت في خطوة أولى على مراكز الإيواء التالية: ثانوية جبيل الرسمية، ثانوية َعمشيت الرسمية، ثانوية الحصون الرسمية (دون بوسكو)، وتضمنت المساعدات مخدات وشراشف ولحف ومساحيق للتنظيف، وفوط صحية، وخبز وبعض المستلزمات الطبيّة".

وعبّرت الجمعية عن "تضامنها الإنساني الكامل مع النازحين"، معلنة عن "جاهزيتها الكاملة لمدّ يد العضد إليهم، بما يكفكف الجراح، ويحفظ الكرامات".