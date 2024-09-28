"النشرة": شهداء وجرحى في القصف الاسرائيلي الذي استهدف المناطق الجنوبية

افاد مراسل "النشرة" في النبطية بأن "الطيران الحربي الإٍسرائيلي استهدف المناطق الجنوبية، حيث اغارت الطائرات الحربية على اطراف الصرفند وعلى مبنى سكني في كفرحتى، وسقط شهداء وجرحى للهيئة الصحية الإسلامية خلال غارة على مركزهم في الطيبة – ديرسريان".

واشار الى أن "الغارات ايضا طالت كفرصير، مركبا، ديرسريان، كفركلا، الناقورة، عنقون، مجدل زون، قبريخا يارون، اطراف زوطر، كفرجوز، تول، ميفذون الشرقية، كفرا، عربصاليم، مجرى نهر الليطاني حبوش، كفرتبنيت، الزرارية. واستشهدت بالغارات على النبطية الفوقا شخصان، وشهيد في البابلية وشهيدان في يحمر".

واضاف أن "الغارات استهدفت الريحان وتلال ومرتفعات إقليم التفاح ويحمر الشقيف والعيشية وكفرجوز، رشاف، ميفذون، واستشهدت رباب حسن جزيني في الخرايب".