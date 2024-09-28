كشفت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، في بيان لها، ان الحكومة الكندية تحجز مقاعد على متن رحلات تجارية لمساعدة مواطنيها على مغادرة لبنان.
وأوضحت أن "كندا وفرت مقاعد للكنديين على الرحلات التجارية المحدودة المتاحة"، وأشارت إلى أن "إذا كان هناك مقعد متاح، يرجى حجزه".
وحثت جولي الكنديين على التسجيل لدى السفارة في بيروت إذا احتاجوا إلى مساعدة في المغادرة، لافتة إلى أن القروض متاحة لأولئك الذين يحتاجون إلى مساعدة مالية.
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