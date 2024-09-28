وزير خارجية بيلاروسيا: النموذج الحالي لضمان الأمن في العالم في طريقه للانهيار

اشار وزير خارجية بيلاروسيا، ماكسيم ريجينكوف، في مقابلة مع سبوتنيك، الى أن "النموذج الحالي لضمان الاستقرار والأمن في العالم غير موثوق به وفي طريقه للانهيار".
واوضح أن "دول الجنوب العالمي لا تتلقى الدعم اللازم من الأمم المتحدة، لذلك تسعى تلك الدول لخلق آلياتها الخاصة مثل منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة البريكس"، معتبرا أن "الأمم المتحدة غير قادرة كذلك على التعامل مع تدفق المشاكل التي تعصف بالإجماع الدولي بشأن قضايا التنمية العالمية المستقبلية".
ولفت الى "إن مناطق معينة، أو مجموعات معينة من البلدان، مثل الجنوب العالمي، أو بعض البلدان التي توحدها مصالحها المشتركة، لم تعد قادرة على تلقي أي استجابة أو دعم مناسب من منظمات الأمم المتحدة، وبدأت في إنشاء آليات معينة بشكل مستقل من شأنها أن تساعدها في حل قضايا تقع ضمن مجال مسؤولية الأمم المتحدة، من بينها قضايا الأمن، والأنشطة الإرهابية، ومعالجة الهجرة غير الشرعية، وحقوق الإنسان".
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