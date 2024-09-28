هدوء بعد سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت

تسود حالة من الهدوء، في الوقت الراهن، بعد سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، في حين لا يزال الدخان يتصاعد من عدة أماكن في المنطقة.
وكانت الضاحية الجنوبية قد شهدت، في الساعات الماضية، العديد من الغارات الجوية، بعد أن كان الجيش الإسرائيلي قد وجه إنذارات إلى سكان العديد من الأحياء لإخلائها.
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