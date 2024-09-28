محاولة اغتيال نصرالله.. هجوم إسرائيلي غير مسبوق على لبنان- تغطية خاصة



محمد اسماعيل - القاهرة - في تصعيد إسرائيلي غير مسبوق، شنت قوات الاحتلال سلسلة غارات على لبنان. بدأتها بقصف عنيف على الضاحية الجنوبية قالت إنه استهدف الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله.

ولم يصدر حتى لحظة كتابة الخبر تعليق من حزب الله حول مصير أمينه العام، فيما قالت إسرائيل إنها تقيم الضربة ورجحت استخباراتها إصابته أو اغتياله.

ومع تضارب الأنباء حول مصير نصرالله، كثفت إسرائيل هجماتها على مناطق مختلفة من لبنان، زاعمة استهداف مخازن ومكاتب لحزب الله، ما أسفر عن وقوع شهداء ومصابين من المدنيين.

وتزامنت الضربات الإسرائيلية غير المسبوقة مع جلسة لمجلس الأمن، طلبت خلالها إيران المجلس بتحمل مسؤوليته والتصدي لإسرائيل. فيما حذت مصر والسعودية من خطورة استمرار التصعيد وتحوله لحرب إقليمية. وشددتا على ضرورة وقف إطلاق النار فورا وإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة.



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