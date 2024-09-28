نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إنه لا يتوقع أن تستمر الحملة على "حزب الله" في لبنان بنفس طول مدة حرب غزة.
وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن أهداف الهجوم الحالي على "حزب الله" أكثر تحديداً.
كانت هذه تفاصيل خبر أسوشيتد برس عن مسؤول إسرائيلي: لا أتوقع حملة طويلة على حزب الله بنفس طول مدة حرب غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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