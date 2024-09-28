أسوشيتد برس عن مسؤول إسرائيلي: لا أتوقع حملة طويلة على حزب الله بنفس طول مدة حرب غزة

نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إنه لا يتوقع أن تستمر الحملة على "حزب الله" في لبنان بنفس طول مدة حرب غزة.

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن أهداف الهجوم الحالي على "حزب الله" أكثر تحديداً.