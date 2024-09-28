الحسن نفى الأنباء عن توقف حركة الملاحة نهائيًا في مطار بيروت وإطفاء الأنوار بالكامل على مدارجه

نفى المدير العام للطّيران المدني فادي الحسن، الأنباء المتداوَلة عن توقّف حركة الملاحة نهائيًّا في مطار بيروت الدولي، وإطفاء الأنوار بالكامل على مدارجه.

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