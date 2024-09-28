نيويورك تايمز عن مسؤول إسرائيلي: الهدف من الهجوم كسر حزب الله وتجنب الدخول البري

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن الهجوم في الضاحية الجنوبية لبيروت كان يهدف إلى "كسر حزب الله" من خلال القضاء على كبار القادة في الحزب.

ورأى أنه إذا نجحت "فهذا سيسمح لإسرائيل بتجنب الدخول البري إلى لبنان"، مشيراً إلى أنه "ليس من الواضح في الوقت الحالي ما إذا كان حسن نصر الله أو غيره من كبار القادة قد قتلوا أو أصيبوا في الهجوم، وأنه قد يستغرق الأمر أسابيع قبل أن تعلم إسرائيل بالأمر".