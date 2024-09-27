أول تعليق من نتنياهو عن مصير نصر الله بعد هجوم الضاحية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ردا على سؤال عما إذا كانت عملية اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله نجحت قائلا "انتظروا"، وفق ما نقلته عنه القناة الـ12 الإسرائيلية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، استهداف القيادة المركزية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم تنفيذ "غارة جوية واسعة النطاق على المقر العسكري الرئيسي لحزب الله ببيروت".

وأضاف أن الغارات استهدفت مركز القيادة والسيطرة لحزب الله في الضاحية الجنوبية.

وأكدت القناة الـ12 الإسرائيلية، رفع مستوى التأهب احترازيا في السفارات الإسرائيلية حول العالم، في ظل انتظار رد على ضرب الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية.