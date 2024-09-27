إعلام عبري: نتنياهو صدق على اغتيال نصر الله

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلا عن مصدر عسكري، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صدق على عملية اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قبل سفره إلى نيويورك.

كانت القناة الـ13 الإسرائيلية، قالت إن الإدارة الأمريكية غاضبة وتشعر بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ضللها في مباحثات وقف إطلاق النار المؤقت في لبنان التي كانت جارية خلال الأيام الماضية، وفق تعبيرها.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، استهداف القيادة المركزية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم تنفيذ "غارة جوية واسعة النطاق على المقر العسكري الرئيسي لحزب الله ببيروت".

وأضاف أن الغارات استهدفت مركز القيادة والسيطرة لحزب الله في الضاحية الجنوبية.