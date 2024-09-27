بالطربوش والزي الفرعوني.. فنادق شرم الشيخ تحتفل باليوم العالمي للسياحة -صور



محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد :

نظمت المنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ، اليوم الجمعة، احتفالات بالحدائق وعلى حمامات السباحة، احتفالا باليوم العالمي للسياحة، بمشاركة سائحين من مختلف جنسيات العالم.

وتضمنت الاحتفالية فقرات المزمار والطبل البلدي، واستعراضات غنائية وفنية ومتنوعة، وارتدى العاملين في الفنادق الزي المصري عبر مختلف العصور مثل الطربوش والجلباب، والزي الفرعوني، خلال تقديم المشروبات للسائحين.

وقال أحمد مجدي، المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء السياحة للإبداع والتدريب: إن منتجعات شرم الشيخ تنافست خلال الاحتفال باليوم العالمي للسياحة على تقديم البرامج التي تضمنت العديد من الفقرات الغير تقليدية، والتي أخذت هذا العام الطابع المصري القديم، وذلك من خلال الديكورات التي تعبر عن عادات وتقاليد الشعب المصري، وارتداء العاملين في الفنادق الملابس التي تعبر عن مختلف فئات الشعب المصري عبر العصور، بجانب العديد من الفقرات الفنية التي تفاعل معها السائحين وسط أجواء مبهجة.

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء السياحة للإبداع والتدريب، أن الاحتفالات تضمنت أيضا تقديم مأكولات ومشروبات مصرية وغربية، ومسابقات ترفيهية في المناطق المفتوحة على البحر، وحمامات السباحة.

وأكد أن منتجعات جنوب سيناء تشهد إقبالا سياحيا خلال هذه الفترة، ومن المتوقع أن يزداد الإقبال مع بداية الموسم السياحي الشتوي، خاصة خلال الاحتفالات بأعياد الكريسماس.