مصدر بحزب الله لـ"رويترز": رئيس الهيئة التنفيذية في حزب الله السيد هاشم صفي الدين على قيد الحياة

اشار مصدر في حزب الله لـ "رويترز" الى إن القيادي الكبير في حزب الله السيد هاشم صفي الدين لا يزال على قيد الحياة، وذلك بعد عدة ضربات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكان الجيش الإسرائيلي قال إن ضرباته استهدفت مقر القيادة المركزي للحزب في الضاحية الجنوبية.