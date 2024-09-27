أكد مصدر مقرب من حزب الله أن الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله "بخير"، بعدما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه المستهدف في الضربات على ضاحية بيروت الجنوبية.
واوضح المصدر بدون الكشف عن اسمه، لوكالة "فرانس برس"، إن "السيد نصرالله بخير".
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن قبل وقت قصير أنه "نفذ ضربة دقيقة على المقر المركزي" للحزب أحدثت دمارا هائلا وتردد دوي الانفجارات الناجمة عنها في أرجاء بيروت ومحيطها.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر مقرب من حزب الله لـ "أ ف ب": نصرالله بخير بعد الغارات الإسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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