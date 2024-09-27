مكتب نتانياهو: رئيس الوزراء قرر تقديم موعد عودته من نيويورك وسيغادر الليلة

اشار مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الى ان رئيس الوزراء قرر تقديم موعد عودته من نيويورك، وسيغادر الليلة.

وأكد مصدر مقرب من حزب الله أن الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله "بخير"، بعدما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه المستهدف في الضربات على ضاحية بيروت الجنوبية.

وأدت الغارات التي أعلنت إسرائيل شنّها الجمعة على الضاحية الجنوبية لبيروت إلى تدمير ستة أبنية تماما، على ما أفاد مصدر مقرب من حزب الله، في هجمات تعدّ الأعنف على معقل الحزب منذ الحرب التي خاضها والدولة العبرية صيف 2006.

واوضح المصدر من دون الكشف عن اسمه لوكالة "فرانس برس"، "ستة أبنية سُوّيت تماما بالأرض ضمن المربع الأمني لحزب الله".