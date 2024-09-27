أشارت السفارة الإيرانية في بيروت، الى ن "النظام الإسرائيلي يرتكب مجزرة دموية مطلقا تبريرات زائفة لتغطية جريمته"، مؤكداً أن "الجريمة الإسرائيلية المدانة تمثل تصعيدا خطيرا يغير قواعد اللعبة".

كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الإيرانية في بيروت: الجريمة الإسرائيلية المدانة في الضاحية تمثل تصعيدا خطيرا يغير قواعد اللعبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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