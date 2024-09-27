تابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الموجود في نيويورك، المعلومات المتوافرة عن سلسلة الغارات التي شنتها اسرائيل على الضاحية الجنوبية لبيروت.
وأجرى لهذه الغاية اتصالا بقائد الجيش العماد جوزيف عون واطلع منه على المعلومات المتوافرة عن هذا العدوان.
كما اجرى اتصالا بمنسق "اللجنة الوطنية لتنسيق عمليات مواجهة الكوارث والازمات" الوزير ناصر ياسين واعطاه توجيهاته لاستنفار كل الاجهزة المعنية لا سيما في ضوء المعلومات التي تشير الى وقوع اعداد كبيرة من الضحايا نتيجة هذا العدوان.
واكد ميقاتي، أن"العدوان الجديد يثبت ان العدو الاسرائيلي لا يأبه لكل المساعي والنداءات الدولية لوقف اطلاق النار مما يضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته في ردع هذا العدو ووقف طغيانه وحرب الابادة التي يشنها على لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي اتصل بقائد الجيش وياسين اطلع منهما على المعلومات المتوافرة عن عدوان الضاحية: لاستنفار كل الاجهزة المعنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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