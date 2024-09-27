معاريف عن الهجوم في الضاحية الجنوبية: تم استخدام القنابل الخارقة للتحصينات تزن 2000 رطل

اشارت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية حول الهجوم في الضاحية الجنوبية، الى انه تم استخدام القنابل الخارقة للتحصينات والتي تزن 2000 رطل.

وذكرت "القناة 13" الى ان هدف الهجوم في الضاحية الجنوبية لبيروت هو امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله.

وكان الناطق العسكري الإسرائيلي اعلن بانه قصفنا المقر المركزي لحزب الله في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت.