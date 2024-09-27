اشارت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية حول الهجوم في الضاحية الجنوبية، الى انه تم استخدام القنابل الخارقة للتحصينات والتي تزن 2000 رطل.
وذكرت "القناة 13" الى ان هدف الهجوم في الضاحية الجنوبية لبيروت هو امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله.
وكان الناطق العسكري الإسرائيلي اعلن بانه قصفنا المقر المركزي لحزب الله في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت.
كانت هذه تفاصيل خبر معاريف عن الهجوم في الضاحية الجنوبية: تم استخدام القنابل الخارقة للتحصينات تزن 2000 رطل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.