اشارت وسائل اعلام اسرائيلية الى ان امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله كان الهدف من غارة الضاحية الجنوبية، ولكن لا تقارير نهائية حول فشل او نجاح العملية.

كانت هذه تفاصيل خبر وسائل اعلام اسرائيلية: امين عام حزب الله السيد نصرالله كان الهدف من غارة الضاحية الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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