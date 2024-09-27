الجيش الاسرائيلي: تم استهداف مقر قيادة حزب الله الرئيسي في الضاحية الجنوبية

اعلن الجيش الإسرائيلي إنه نفذ ضربة على المقر المركزي لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

واوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري في بيان متلفز، إن الجيش "نفذ ضربة دقيقة على المقر المركزي لمنظمة حزب الله الإرهابية في الضاحية". وبحسب هغاري فإن المقر "موجود تحت مبان سكنية في قلب الضاحية في بيروت".

واوضح مصدر مقرب من حزب الله لوكالة "فرانس برس"، إن ستة أبنية سويت بالأرض جراء الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.