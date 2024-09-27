"تسنيم" الإيرانية عن مصادر: نصرالله في مكان آمن وما تتداوله وسائل الإعلام الإسرائيلية غير صحيح

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مصادر أمنية، بأن "الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في مكان آمن وما تتداوله وسائل الإعلام الإسرائيلية غير صحيح".

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