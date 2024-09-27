اجتماع للمحافظ عبود مع منظمات الأمم المتحدة وجولة له على عدد من المدارس في مدينة بيروت

أفادت دائرة العلاقات العام في بلدية بيروت في بيان، بانه عقد محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود في مكتبه في القصر البلدي اجتماعاً مع منظمات الأمم المتحدة لتنظيم عملية تقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاجها النازحون اللبنانيون الذين أتوا من مختلف القرى الجنوبية و البقاعية وغيرها الى العاصمة بيروت جراء العدوان الاسرائيلي الغاشم، حيث شرح المحافظ عبود الواقع الإنساني الذي يعاني منه هؤلاء الاخوة الضيوف والظروف الصعبة المترافقة ، اضافة الى استغلال البعض من أشخاص و جمعيات وهمية لهذه المحنة والاستفادة منها على حساب النازحين، و شدد المحافظ عبود على ضرورة التنسيق المباشر بين منظمات الأمم المتحدة وغرفة إدارة الأزمات والكوارث في محافظة بيروت لايصال المساعدات الانسانية الى مستحقيها مباشرة، كما تم الاتفاق على ابقاء الاجتماعات مفتوحة لمتابعة الأوضاع المستجدة في العاصمة بيروت .

من ناحية، أخرى جال المحافظ عبود على عدد من مدارس العاصمة حيث اطلع عن كثب على أحوال النازحين ومدى الاحتياجات التي لم تصلهم بعد والعمل على تذليل العقبات التي تحول دون تأمين المساعدات الاساسية بشكل سريع ، كما واكب المحافظ عبود المتطوعين وقام بتوزيع بعض الحاجيات الاساسية على الاخوة الضيوف .