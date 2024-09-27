لفت نائب رئيس اتحاد بلديات قرى دير الأحمر ورئيس بلدية بشوات حميد كيروز إلى ان "النازحين في منطقة دير الأحمر هم ليسوا نازحين فنحن نعتبرهم ضيوفاً وأخوة وأهلاً لنا ولا يجوز التمييز بين دير الأحمر وبعلبك، ونحن بادرنا للاتصال بأكثريتهم ودعوناهم للمجيء إلى قرانا حفاظاً على سلامتهم ".
وأشار كيروز، إلى ان "عدد الذين أمّوا بلدات دير الأحمر تجاوز 5000 شخصاً أي اكثر بكثير من استيعاب المنطقة"، مطالبا "الجمعيات والمؤسسات الخيرية بالتدخل ومساعدة لجنة الطوارىء التي تم تشكيلها وتقديم المساعدات الضرورية والملحة".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس اتحاد وبلديات قرى دير الأحمر: للتدخل ومساعدة لجنة الطوارىء التي تم تشكيلها وتقديم المساعدات للنازحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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