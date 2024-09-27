محافظ الإسماعيلية يهنئ اللاعبة رحمة أحمد لفوزها بـ٣ ميداليات ذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية- مصراري:

حصدت رحمة أحمد، لاعبة رفع الأثقال الإسماعيلية، ٣ ميداليات ذهبية في بطولة العالم تحت ٢٠ سنة.

من جانبه، تقدم اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالتهنئة للبطلة رحمة أحمد، لاعبة المنتخب المصري لرفع الأثقال والمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، لتتويجها بثلاث ميداليات ذهبية في وزن ٨٧ كجم، ببطولة العالم تحت ٢٠ سنة.

وأشاد أكرم بهذا الإنجاز المشرف، الذي يعكس مدى نجاح المشروع في اكتشاف وصقل المواهب الرياضية الواعدة بمحافظة الإسماعيلية، ويشجعنا على بذل المزيد من الجهد لدعم الرياضة بمحافظة الإسماعيلية

وتمكنت رحمة أحمد، لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال والمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، من التتويج بثلاث ميداليات ذهبية في منافسات وزن تحت ٨٧ كجم، ببطولة العالم تحت ٢٠ سنة التي تستضيفها مدينة ليون الإسبانية وتستمر حتى ٢٧ سبتمبر الجاري.

وتوجت رحمة أحمد بذهبية منافسات الخطف بعد رفع ثقل قدره ١١٠ كجم، وذهبية الكليين والنار بعد رفع ثقل قدره ١٣٠ كجم، لتتوج بذهبية المجموع بإجمالي ٢٤٠ كجم

جدير بالذكر أن رحمة أحمد، ابنة محافظة الإسماعيلية، مركز شباب المحسمة، ولاعبة المنتخب المصري لرفع الأثقال والمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، الذي يتم تنفيذه بالإسماعيلية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الإسماعيلية.