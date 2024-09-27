غارة عنيفة.. إسرائيل تحاول اغتيال حسن نصر الله في الضاحية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، بأن الهدف من القصف على الضاحية الجنوبية هو اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

كانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو غادر بشكل عاجل إحاطة للصحفيين بنيويورك على خلفية الأحداث في الضاحية الجنوبية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري في مؤتمر صحفي، إننا نواصل استهداف أهداف تهدد مواطني دولة إسرائيل في لبنان، موضحا أن الجيش قصف المقر المركزي لحزب الله في قلب الضاحية الجنوبية ببيروت.

وأكد مراسل الجزيرة أن 10 انفجارات دوت في سلسلة غارات إسرائيلية هي الأعنف على الضاحية الجنوبية في بيروت، مرجحا أنها كانت بالقرب من طريق مطار بيروت الدولي بجهة حارة حريك.