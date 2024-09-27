كشف غموض وفاة شاب بشرفة زوجة خاله في البحيرة



محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة، من كشف غموض وفاة شاب عثر على جثته داخل شرفة منزل جدته، في ظروف غامضة بإحدى قرى مركز أبو حمص.

ترجع أحداث الواقعة إلى بلاغ لمركز شرطة أبو حمص من شرطة النجدة بالعثور على جثة "محمد ع ن" 25 عاما حاصل علي ليسانس آداب مسجى على وجهه بأرضية بلكونة بالطابق الأرضي بمنزل جدته لوالدته، وأظهرت المعاينة الأولية للجثة وجود جروح رضية بالرأس وكسر بالجمجمة وكسر بالساق اليسرى.

كشفت التحريات، عن وجود علاقة عاطفية بين المجنى عليه وزوجة خاله، مستغلًا عدم تواجده لعمله خارج مصر، وأثناء محاولته التسلل عبر السطح لمقابلتها داخل شقتها، بالطابق الثاني، اختل توازنه وسقط أرضا مما تسبب فى إصابته التي تسببت في وفاته.

باستدعاء المذكورة اعترفت بوجود علاقة عاطفية بينها والشاب المتوفي، وأضافت أنه اتصل بها من خلال هاتف خصصته له فقط وأبلغها بحضوره لمقابلتها من خلال التسلل من أعلى سطح المنزل حتى لا يراه أحد، وأثناء نزوله سقط أرضا وحدثت إصابته التى أودت بحياته.

وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بالتصريح بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.