قطر: من المبكر الحديث عن مسار وساطة رسمي بين إسرائيل وحزب الله

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024، "عدم وجود رابط مباشر" بين مباحثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتلك الهادفة لوقف التصعيد الإسرائيلي على لبنان، مشددا على أنه "من المبكر للغاية" التحدث عن "مسار وساطة رسمي" في المحادثات بين إسرائيل وحزب الله.

وأفاد الأنصاري، في مؤتمر صحافي في العاصمة القطرية الدوحة، "لست على علم بوجود صلة مباشرة، لكن من الواضح أن الوساطتين متداخلتان بشكل كبير عندما تتحدث عن نفس الأطراف التي تشارك، في الغالب في هذا" المسار الدبلوماسي.

وتصاعدت الهجمات الإسرائيلية على لبنان في الأيام الأخيرة بعد تعثر الجهود التي قادتها الولايات المتحدة وقطر ومصر على مدى أشهر، للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحركة حماس ، في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع عزة منذ نحو عام.

وقال الأنصاري "نعمل مع شركائنا لضمان وقف إطلاق النار الفوري في لبنان والعمل على العودة إلى المسار الصحيح بعد التصعيد الحالي". وتابع "كما نواصل جهودنا على المسار الآخر المحادثات بشأن غزة".

وأضاف "أعتقد أن هناك شعورًا عامًا في المجتمع الدولي بأن الجميع يعملون معًا من أجل ضمان وقف إطلاق النار في لبنان، ولا أعتقد أننا نستطيع الآن أن نقول إن هناك مسارًا رسميًا للوساطة، بل إن كل قنوات الاتصال تظل مفتوحة".

وقال الأنصاري إنه "من المبكر للغاية" وصف "مسار وساطة رسمي" في المحادثات بين إسرائيل وحزب الله.

وجاءت تصريحات الأنصاري بعد ساعات من دعوة دول عدّة بينها الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية إلى وقف إطلاق النار لمدة 21 يوما بين إسرائيل وحزب الله، بعدما أثار التصعيد الأخير مخاوف من حرب شاملة في الشرق الأوسط.

المصدر : وكالات - عرب 48