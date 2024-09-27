نتنياهو يغادر إحاطة صحفية في نيويورك بشكل عاجل بسبب أحداث الضاحية الجنوبية بلبنان

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اضطر إلى مغادرة إحاطة صحفية بشكل عاجل في نيويورك، مساء اليوم، بسبب التطورات المتسارعة في الضاحية الجنوبية بلبنان.

وكان نتنياهو يعقد لقاءً مع الصحفيين في إطار زيارته الحالية للأمم المتحدة، حين تلقى معلومات عاجلة عن التصعيد العسكري المتعلق بالضاحية الجنوبية، المعقل الرئيسي لحزب الله. وعلى الفور، غادر نتنياهو الاجتماع للتعامل مع الأزمة الأمنية الجديدة.

الضاحية الجنوبية، التي تعتبر منطقة نفوذ لحزب الله في العاصمة اللبنانية بيروت، تشهد تصاعداً في التوترات على خلفية الاشتباكات المستمرة بين إسرائيل وحزب الله منذ عدة أسابيع. وقد كثفت إسرائيل من غاراتها الجوية على مواقع حزب الله في تلك المنطقة، رداً على الهجمات الصاروخية التي ينفذها الحزب.

العديد من المراقبين يتوقعون أن تتصاعد الأوضاع بين الطرفين في الأيام المقبلة، ما يثير المخاوف من اندلاع صراع واسع النطاق بين إسرائيل وحزب الله، خاصة في ظل التصريحات المتكررة من قادة الطرفين عن الاستعداد للمواجهة.

إلى ذلك، أشارت بعض التقارير إلى أن نتنياهو قد تلقى تحذيرات من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بضرورة التعامل الفوري مع الأوضاع في الضاحية الجنوبية، وسط تصعيد مستمر في المنطقة الشمالية لإسرائيل.

هذه التطورات تأتي في وقت حساس بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، التي تواجه ضغوطاً دولية كبيرة لتهدئة الأوضاع وتجنب اندلاع صراع إقليمي أوسع.

أوستن يحذر من عواقب حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله

حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن من أن اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله سيكون مدمراً، وقد يتجاوز عدد الضحايا في هذا الصراع عدد الضحايا الذين سقطوا في غزة.

وفي تصريحاته التي نقلتها "سي إن إن"، أكد أوستن أن التوغل البري المحتمل للقوات الإسرائيلية في لبنان يحمل خطر تفاقم الوضع وتحويله إلى صراع إقليمي أوسع نطاقاً، مما يهدد استقرار المنطقة بأكملها.

وأشار أوستن إلى أن الولايات المتحدة تسعى جاهدة للوصول إلى حل دبلوماسي للصراع، مؤكداً أن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل على منع أي تصعيد جديد يمكن أن يؤدي إلى عواقب كارثية في المنطقة.

وأضاف أن الجهود الدولية يجب أن تركز على تهدئة الوضع والتوصل إلى تسوية دبلوماسية تضمن السلام والاستقرار، محذراً من أن استمرار التصعيد سيؤدي إلى زيادة عدد الضحايا ومعاناة المدنيين