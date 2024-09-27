رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في زيارة للمتحف الوطني بسلطنة ربي

ياسر رشاد - القاهرة - قام كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجمهورية مصر العربية ، والوفد المرافق له اليوم بزيارة إلى المتحف الوطني بسلطنة عُمان .



و تجوَّل في أرجاء المتحف وأروقته؛ واستمع إلى شرح وافٍ عنه، وما يحتويه من قاعات تُبرز جوانب مهمة من تاريخ وحضارة سلطنة عُمان وفق قصة السرد المتحفي.

‎وتعرّف على ركن السُّلطان قابوس بن سعيد بن تيمور (أعزّ الرجال وأنقاهم) بقاعة عصر النهضة، ووقف على أصل الرسالة رقم "١" للسلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه- الموجهة إلى أصحاب السمو أعضاء مجلس العائلة المالكة الكرام عبر مجلس الدفاع، وقسم نهضة عُمان المتجددة، وعلى مجموعة من المقتنيات السلطانية أبرزها المقتنيات الشخصية والهدايا المُهداة للسلطان الراحل (طيب الله ثراه) من بعض قادة الدول الشقيقة والصديقة، منها التي تجسد العلاقات العُمانية المصرية.